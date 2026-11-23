Катання на ковзанах на найвисокогірнішому озері України Бребенескул та інших високогірних водоймах Карпатського біосферного заповідника є забороненим і небезпечним через ризик забруднення води, шкоду червонокнижним видам та нестійкий льодовий покрив, повідомила адміністрація заповідника у Facebook.

За інформацією заповідника, сталеві леза ковзанів зрізають верхній шар криги, залишаючи мікроскопічну металеву стружку та сліди засобів для догляду за взуттям, які під час весняного танення потрапляють у невелике безстічне озеро і накопичуються на дні.

Крім того, в озері Бребенескул, глибина якого становить близько 3 метрів, мешкають і частково зимують на дні занесені до Червоної книги України тритон карпатський і тритон альпійський. У заповіднику зазначили, що крига працює як резонатор, а шум і вібрації від ковзанів тривожать тварин у стані зимового спокою, що може призвести до їх загибелі.

В адміністрації також нагадали, що озеро Бребенескул є гідрологічною пам'яткою природи та частиною водно-болотного угіддя міжнародного значення "Озірний-Бребенєскул", яке охороняється Рамсарською конвенцією, тому на території заповідника дозволено лише те, що прямо передбачено природоохоронним режимом. Восени та на початку зими льодовий покрив на висоті 1800 метрів залишається нерівномірним через вітри, перепади температур і підводні джерела, що створює загрозу провалу під кригу далеко від рятувальних служб.

Як повідомлялося, у Карпатах у понеділок, 23 листопада, прогнозували помірний сніг, приріст снігового покриву висотою 2-8 см та температуру повітря впродовж доби 1-6° морозу, а у вівторок, 24 листопада – сніг і зниження температури до 5-10° морозу.