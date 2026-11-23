Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України під час санкціонованих обшуків у нежитлових приміщеннях у Тернополі вилучили сім 200-літрових бочок зі спиртовмісною рідиною та вантажівку "МАН ТГА" із двома резервуарами спиртовмісної рідини місткістю 5,5 тис. літрів кожен загальною вартістю близько 4 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ у понеділок.

За даними відомства, загальна місткість усіх вилучених ємностей становить 23,4 тис. літрів, а обшуки проводилися в межах розслідування незаконного виробництва та збуту алкогольних напоїв і спирту на Тернопільщині.

Слідство встановило, що з 2026 року група осіб незаконно виготовляла алкогольні напої та спирт, зокрема, на території Тернопільської області, розливаючи продукцію в антисанітарних умовах без дотримання вимог державних стандартів. Учасники схеми організували зберігання та мережу систематичного збуту фальсифікату кінцевим споживачам і ухилялися від сплати податків.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1-3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1-2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Наразі детективи встановлюють організаторів та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.