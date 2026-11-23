Ділянка Верхня Терса – Воздвижівка на Гуляйпільському напрямку наразі є однією з найактивніших, за населений пункт Верхня Терса у Запорізькій області тривають бої, водночас українським військовим вдалося знизити наступальний потенціал противника південніше, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"На Гуляйпільському напрямку ведуться бої за населений пункт Верхня Терса. Ділянка Верхня Терса – Воздвижівка наразі є однією з найактивніших. Вона розташована на напрямку головного удару противника, тож ворог намагається задіяти всі наявні сили та засоби для подальшого просування", – йдеться у коментарі корпусу журналістам.

Зокрема, як наголосили у корпусі, протягом останніх трьох місяців противник неодноразово безуспішно намагався прорватися до Верхньої Терси через населений пункт Залізничне. Для цього росіяни використовували броньовану, автомобільну та мототехніку.

"Майже за 10 км на схід від Верхньої Терси розташоване Гуляйполе. Противник розглядає це місто як важливий логістичний хаб. Із літа цього року росіяни накопичували там техніку та особовий склад. До недавнього часу активність ворог проявляв і південніше – на ділянці Верхня Терса-Гірке. Однак у межах оборонної операції українські військові у смузі 7 корпусу ДШВ знизили наступальний потенціал противника", – зазначили у корпусі.

За наявною інформацією, командування 5-ї загальновійськової армії РФ невдоволене діями власних підрозділів через невиконання поставлених завдань і значні втрати на цій ділянці. Як додали у 7 корпусі ДШВ, противник скаржиться, що Сили оборони уражають їх ще на етапі логістики – під час переміщення особового складу та техніки у напрямку Гуляйполя.

"З безпекових міркувань не можемо підтверджувати чи спростовувати зміну межі лінії бойового зіткнення в районі Верхньої Терси", – йдеться у коментарі.

Раніше аналітичний ресурс DeepState писав, що Сили оборони України відкинули противника поблизу Устинівки. Ворог просунувся поблизу Верхньої Терси.