Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи колишнього заступника РТЦК та СП м.Одеса – квартиру та автомобіль "HONDA HR-V" загальною вартістю близько 2,9 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"23 листопада 2026 року ВАКС підтримав позицію прокурора САП та ухвалив рішення, яким визнав необґрунтованими активи колишнього заступника начальника Київського РТЦК та СП м. Одеси В. Байштана", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За даними САП, посадовець впродовж 2022 року набув квартиру в житловому комплексі в м. Одесі та автомобіль "HONDA HR-V" загальною вартістю близько 2,9 млн грн. "Проте аналізом майнового стану колишнього заступника начальника РТЦК та СП і члена його сім'ї встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних доходів", – наголошують в антикорупційній прокуратурі.

В САП зазначають, що позов ґрунтувався на матеріалах ДБР.