Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження НПЗ "Лукойлу" в Пермі за понад 1500 кілометрів від кордону – уражено три ключові установки заводу: АВТ-2, АВТ-5 та установку ізомеризації, без яких завод не може переробляти нафту.

"23 листопада удари Сил оборони України дістались далекого тилу Росії. Уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі та нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" в Татарстані", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у понеділок.

Пермський НПЗ розташований за понад 1500 кілометрів від кордону України. Це одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, його проєктна потужність становить близько 13 млн т нафти на рік. Завод виробляє понад 60 видів продукції, зокрема автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, зріджені вуглеводневі гази, мастила, бітуми та нафтовий кокс, та залучений до забезпечення російської армії. Підприємство є одним із важливих виробників нафтопродуктів і нафтохімічної продукції в Росії.

Продукція підприємства постачається для забезпечення потреб ЗС РФ, а також до Уральського, Приволзького, Центрального та Північно-Західного федеральних округів.

"Цього разу, у взаємодії з повстанським рухом на території РФ "Черная искра", уражено три ключові установки заводу: АВТ-2, АВТ-5 та установку ізомеризації. АВТ – атмосферно-вакуумні трубчатки, з яких починається переробка: тут сиру нафту розділяють на фракції, з яких далі отримують бензин, дизель, авіапаливо та мазут. Без цих установок завод не може переробляти нафту. Установка ізомеризації підвищує октанове число бензину, тож без неї завод не випускає якісне пальне", – розповіли у Генштабі.

Того ж дня Сили оборони вдруге за кілька днів дістали нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в районі Альметьєвська Республіки Татарстан і уразили там чотири резервуари. Ще раніше, 19 листопада, на цій станції було уражено три резервуари РВСПА-50000, кожен місткістю до 50 тисяч кубометрів нафти.

За даними Служби безпеки України (СБУ), операцію з ураження "Калейкіно" реалізували далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа".

"Об'єкт розташований на відстані понад 1200 км від України. Після атаки на території станції спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, палають чотири резервуари з нафтою місткістю 20 тисяч кубометрів кожен", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у понеділок.

"Калейкино" – один із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. На станції її приймають, зберігають і змішують перед подальшим транспортуванням магістральними нафтопроводами, а також постачанням на російські нафтопереробні заводи.