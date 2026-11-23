Третю чергу автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка довжиною 13,84 км буде добудовано до кінця 2027 року в рамках Ukraine Facility, повідомив голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету Ігор Молоток.

Він акцентував, що нова траса Н-31 забезпечує сполучення з Дніпропетровщиною, Запоріжжям та Донеччиною.

"Це важлива транспортна артерія як для Сил оборони, так і для підприємств, аграріїв та цивільних перевезень. Левову частку роботи по трасі Н-31 вже зроблено у минулі роки. Від межі Полтавщини та Дніпропетровщини у напрямку Решетилівки побудовано чотирисмугову бетонну трасу. У 2022 році відкрито для руху нову ділянку від Дніпра до каналу "Дніпро – Донбас". Залишилось добудувати один відрізок від каналу до межі областей, який з'єднає вже побудовані ділянки траси. Роботи тут стартували у 2021 році та були відновлені влітку 2026 року", – написав він у фейсбуці.

Як повідомлялось, 21 листопада Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області оголосила тендер на завершення будівництва третьої черги автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Згідно з оголошенням, оприлюдненим в системі Prozorro, необхідно добудувати ділянку від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, в цілому 13,84 км. Очікувана вартість робіт становить 10,58 млрд грн без ПДВ. Завершити будівництво планують до кінця 2027 року.

"Проведення тендеру на добудову траси викликане необхідністю коригування проєкту, оскільки за останні шість з половиною років зазнали змін нормативна база та система ціноутворення, а також відбулося уточнення деяких технічних рішень. Реалізація проєкту базується на цільовому фінансуванні міжнародних партнерів України (за бюджетною програмою 3101150 "Реалізація публічних інвестиційних проектів Міністерства розвитку громад та територій України", згідно з інструментом Ukraine Facility – ІФ-У) та, відповідно, не впливає на критично важливі видатки державного бюджету. Навпаки, проєкт сприятиме наповненню бюджету через сплату податків, покращенню логістики та новим можливостям для експорту української продукції", – підкреслив народний депутат.