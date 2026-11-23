Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) брала участь у ліквідації наслідків російської повітряної атаки в Запоріжжі.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювали на місці російського удару по Вознесенівському району Запоріжжя. У взаємодії з іншими екстреними службами міста волонтери долучилися до реагування на наслідки атаки та чергували на місці для оперативного надання допомоги", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Як повідомлялося, російські окупанти 23 листопада завдали удару по чотириповерховій нежитловій будівлі. На третьому поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок російської атаки загинули троє людей, одну людину було поранено. Ліквідація наслідків удару триває.

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, російські війська влучили в будівлю приватної клініки, що не працює.