Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі народному депутату України Сергію Лабазюку, якого у 2023 році викрили на спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення.

В телеграм-каналі в понеділок Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зазначає, що ВАКС оголосив вирок чинному народному депутату України та його спільнику 23 листопада і нагадує, що у листопаді 2023 року парламентаря і спільника було викрито на наданні неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України й голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Вироком суду нардепа та його спільника визнано винуватими за ч. 4 ст. 369 КК України. Нардепу призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Його спільника засуджено до 6 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

За даними антикорупційної прокуратури, також суд застосував 10,7 млн грн штрафу до акціонерного товариства та спецконфіскацію до неправомірної вигоди.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

САП нагадує, що народний депутат України, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Сума неправомірної вигоди мала становити 3% – 5% від обсягу фінансування.

У подальшому особи надали частину цієї неправомірної вигоди в розмірі $150 тис.