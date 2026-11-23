За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури 59-річного жителя Запоріжжя, який збирав та передавав ворогу розвіддані, у тому числі про розташування кораблів ЗСУ на Одещині, визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори довели, що у березні 2023 року чоловік був завербований представниками російської спецслужби через знайомого, який залишився на тимчасово окупованій території Запорізької області", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, працюючи далекобійником, чоловік використовував робочі рейси Україною для прихованого збору відомостей про розташування військових підрозділів та бойової техніки.

"Наприкінці лютого 2024 року далекобійник отримав завдання щодо встановлення місць дислокації броньованих артилерійських катерів ВМС України в Одеській області", – зазначають в прокуратурі.

Скориставшись своїм робочим відрядженням до Одеси, чоловік зібрав необхідні для ворога розвіддані.

За конформацією Офісу генпрокурора, у Запоріжжі зловмисник систематично повідомляв куратору про дислокацію та переміщення українських військових, а після ракетних атак збирав інформацію на місцях ураження об'єктів інфраструктури.

Правоохоронці затримали чоловіка у березні 2024 року під час підготовки до виконання чергового завдання ворога та вилучили мобільний телефон із доказами співпраці.

"У суді чоловік вини не визнав і не розкаявся", – уточнюється в повідомленні.

За державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.