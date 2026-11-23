У Шевченківському районі Києва через падіння уламків загорілися дві автівки, сталася пожежа на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку, пошкоджені також балкони на 2-4 поверхах, є один постраждалий, повідомив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що це оновлена інформація щодо наслідків останньої атаки ворога.

"За оновленою інформацією, в Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння двох авто та пожежа на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на 2-4 поверхах", – написав Кличко у Телеграмі у понеділок.

За його словами, із будинку врятували двох людей та виявили одного постраждалого. Медики надають йому допомогу. Екстрені служби працюють на місці.

"Медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед поранених – іноземний громадянин", – додав мер.