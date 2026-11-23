Мер Києва Віталій Кличко повідомив про постраждалих внаслідок російської атаки в понеділок.

"Попередньо, в Шевченківському районі є постраждалі. Медики прямують на виклик", – написав Кличко в Телеграм.

Мер не уточнив кількості постраждалих.

Також він повідомив, що у Шевченківському районі в центрі міста внаслідок падіння уламків збитого дрона палає автівка, а в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння автівок на території об'єкта критичної інфраструктури.

Екстрені служби прямують на місця подій, повідомив Кличко.

У Києві о 14:26 оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу (жовтий рівень небезпеки).