Сили оборони України у неділю та в ніч на понеділок завдали ударів по підрозділах безпілотних систем, засобах протиповітряної оборони та логістичних об'єктах армії РФ, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в телеграм-каналі у понеділок.

"У Бердянську Запорізької області уражено місце зосередження особового складу підрозділу "Рубікон". Це центр безпілотних технологій армії рф, оператори якого полюють на українську техніку та логістику. Цього разу полювання обернулося проти них самих", – зазначається в повідомленні відомства.

У межах ударів також уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тор" на тимчасово окупованій Луганщині, пункти управління БпЛА в районах Токмака Запорізької області та Цукуриного Донецької області, а також склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів поблизу Новоолександрівки Запорізької області та Моспиного Донецької області.

Крім того, удари по складах матеріально-технічних засобів у районах Новоолександрівки Запорізької області та Моспиного Донецької області були спрямовані на порушення тилового забезпечення підрозділів армії РФ. У Генштабі зазначають, що масштаби завданих збитків уточнюються.