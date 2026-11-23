У понеділок у парламенті прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір незабаром відвідати Закарпатську область на заході України, щоб висловити підтримку етнічній угорській меншині, повідомляє Reuters.

"Жоден прем'єр-міністр Угорщини не відвідував угорців на Закарпатті від початку війни. Незабаром це зміниться, коли я повернуся на Закарпаття вже як прем'єр-міністр після (мого візиту туди, коли я був в опозиції, у) 2024 році", – сказав Мадяр у парламенті.

За словами Мадяра, він обговорить наступний бюджет ЄС із чеськими, польськими та словацькими колегами пізніше в понеділок під час зустрічі в Братиславі. Прем'єр Угорщини також заявив, що Будапешт не може прийняти останню пропозицію президента Європейської ради Антоніу Кошти щодо наступного бюджету ЄС, опубліковану в суботу. "Є політичні сили, які хотіли б, щоб у центрі переговорів опинилося питання про те, як наступний семирічний бюджет Європейського Союзу пов'язаний із фінансуванням України… позиція угорського уряду чітка: ці два питання слід розглядати окремо".

Як повідомлялося, 17 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна та Угорщина готують зустріч між лідерами країн до кінця листопада. Про це він заявив за результатами переговорів із главою МЗС Угорщини Анітою Орбан, зазначивши, що сторони домовилися скористатися позитивною динамікою у відносинах та нагадав про 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною, яка відзначатиметься 3 грудня.