Російська армія протягом останніх двох днів чотири рази атакувала енергетичні об'єкти ДТЕКа у Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг у понеділок.

"По більшості з них ворог бив уже не раз. Пошкоджено обладнання, на кількох об'єктах були пожежі", – йдеться у повідомленні.

Наразі в регіоні без світла перебуває близько 353 тис. осель. Знеструмлено значну частинк Дніпра, Самара та прилеглих районів. У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам'янському та Павлоградському районах діють екстрені відключення. Графіки там не застосовуються. У решті області світло вимикають за графіками за командою НЕК "Укренерго".

"Енергетики працювали всю ніч і зараз продовжують ремонти. Насамперед повертаємо світло об'єктам критичної інфраструктури. Через пошкодження магістральних мереж поки не можемо повернути світло всім", – зазначили в ДТЕК.