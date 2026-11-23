Інформація про нібито прорив державного кордону та початок нової української операції в Курській області РФ не відповідає дійсності, заявив відділ комунікацій 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Ніякого "прориву кордону" і "нової Курської операції" немає. Останніми днями соцмережі, а за ними і медіа, поширюють заголовки на кшталт "ЗСУ прорвали кордон РФ і взяли під контроль населений пункт у Курській області". При цьому, посилаються на публікацію американського Інституту вивчення війни (ISW). Але сам ISW у своєму повідомленні вказує, що ці дані не свідчать про відновлення української операції на Курщині". – йдеться у повідомленні корпусу у Facebook.

У ДШВ наголосили, що бої вздовж кордону на Сумщині тривають щодня, і "найімовірніше, хтось неправильно витлумачив інформацію про поліпшення тактичного положення на одній з ділянок фронту".

"Таке поліпшення жодним чином не означає ані "операції", ані "наступу" у смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку. Ми не коментуємо рух військ. Будь-який коментар, який підтверджує чи спростовує, може дати противнику інформацію, яку він використає проти наших бійців. Якщо Сили оборони України проводять операцію, про неї повідомляють тоді і в тому обсязі, які гарантують безпеку людей і результат", – зазначили військові.

У корпусі також наголосили, що у ДШВ "достатньо реальних результатів на полі бою, щоб не вигадувати операцій, яких немає". Військові нагадали, що про перебіг бойових дій на напрямку можуть повідомляти Головнокомандувач ЗС України, Генеральний штаб ЗС, Угруповання військ "Північ" чи 8 корпус ДШВ на своїх офіційних ресурсах.

"Якщо інформації немає в цих джерелах, вважайте її чутками. Перед поширенням новин про "прорив" і "захоплення" перевірте, хто автор повідомлення, чи є посилання на офіційне джерело і чи відповідає заголовок новини її змісту", – резюмували у ДШВ.