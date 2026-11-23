У Києві прискорюють будівництво резервних котелень, які мають забезпечити теплом будинки у зоні обслуговування київської Дарницької ТЕЦ у разі її пошкодження російськими атаками, розповів керівник Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров.

"Триває будівництво шести об'єктів резервного теплопостачання в зоні Дарницької ТЕЦ. Частина вже на завершальній стадії, але попереду ще підключення мереж та введення в експлуатацію. Мета – до кінця року створити можливість забезпечення резервним теплом 80% будинків", – повідомив він у телеграм-каналі.

Щодо проєктів захисту енергетики Київщини, то, як повідомлялося, стан готовності на середину листопада становив 55%. 13 жовтня Київська ОВА ініціювала передачу об'єктів Агентству відновлення. До аудиту залучається Державна аудиторська служба.

"Готові завершити недобудовані захисні споруди на підстанціях. Рішення міністерства про передачу вже є, очікуємо відповідних актів від Київської ОВА. Далі – аудит, визначення підрядників та завершення будівництва", – повідомив Федоров.

За його оцінкою, залежно від готовності об'єктів роботи можуть тривати від трьох тижнів до чотирьох місяців.

Федоров також повідомив, що і в самому агентстві після завершення аудитів регіональних служб виявдено суттєві відмінності в ефективності роботи, нереалістичні графіки будівництва та відсутність єдиної системи оперативного контролю.

"Тепер кожен об'єкт – під цифровим контролем. Бачимо фактичну готовність, фінансування, темпи робіт та проблемні питання. Це дає змогу не чекати зриву термінів, а реагувати на ризики заздалегідь", – зазначив він.

Серед пріоритетних проєктів він також виділив підготовку до наступної зими та інфраструктурні проєкти.

"Починаємо вже зараз. Повний цикл будівництва захисту енергетичних об'єктів займає шість-вісім місяців. Тому рішення, які впливатимуть на наступний опалювальний сезон, потрібно ухвалювати сьогодні... Контролюємо зимове утримання автошляхів, паралельно готуємо ремонти на наступний рік та будівництво мостів", – повідомив він.