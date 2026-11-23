Одна жінка отримала травми внаслідок удару російських окупантів по центру міста Запоріжжя у понеділок, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворог цинічно атакував центр міста… Стало відомо про одну травмовану людину – 30-річну жінку. Їй надають усю необхідну медичну допомогу", – написав Семікін в Телеграм, уточнивши, що удар прийшовся по відкритій ділянці.

Як повідомлялося, раніше в понеділок російські окупанти завдали удар по будівлі непрацюючої приватної клініки у Вознесенівському районі Запоріжжя. Загинули троє, поранена одна людина.