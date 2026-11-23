Кіберфахівці Служба безпеки України з Національною поліцією України викрили розгалужену мережу шахрайських колцентрів у Хмельницькому, які телефонували своїм жертвам і виманювали у них кошти, затримано 12 зловмисників, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

"За результатами комплексних заходів в обласному центрі затримано організатора нелегального бізнесу та 11 його спільників", – повідомляє СБУ в понеділок у телеграм.

За даними спецслужби, шахраї телефонували своїм жертвам і виманювали у них кошти. Щоб переконати абонентів, ділки вдавалися до різних методів психологічного впливу та засобів соціальної інженерії. Злочинці облаштували колцентри у власних помешканнях, аби маскувати свої шахрайські дії. Загалом організатор та його спільники використовували 11 власних та орендованих квартир.

"Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію з доказами оборудки, а також кошти, ймовірно одержані злочинним шляхом", – додали в СБУ.

Наразі їм повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 255-4 Кримінального кодексу України (створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею чи її структурною частиною, а також участь у такій групі). Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.