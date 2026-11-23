Матері військовослужбовця Владислава Самбура, який після майже трьох років російського полону змушений був відстоювати своє право на понад 4 млн грн, повідомлено про підозру в шахрайстві, поінформував в.о. генерального прокурора Антон Ковальський.

На своїй сторінці в Фейсбук в понеділок Ковальський нагадав, що обіцяв розібратися в історії цього військовослужбовця. "Є результат. Матері військовослужбовця повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі за ч.5 ст. 190 КК України", – зазначив він.

За словами в.о. генпрокурора, ще у 2005 році суд позбавив жінку батьківських прав щодо сина, – вона особисто брала участь у судовому розгляді та знала про правові наслідки цього рішення.

"Коли у 2022 році Владислав потрапив у російський полон, жінка вирішила скористатися можливістю отримувати виплати як мати військовополоненого. У грудні вона звернулася з відповідною заявою до військової частини, при цьому свідомо приховала факт позбавлення батьківських прав і власним підписом підтвердила достовірність поданих відомостей", – уточнив Ковальський.

Він зауважив, що виплати тривали до січня 2025 року, коли Владислав повернувся з полону. "За цей час жінка отримала понад 4 млн грн", – наголосив в.о.генпрокурора.

Ковальський уточнив, що порушень законності дій посадових осіб військової частини під час призначення виплат наразі не встановлено: на той момент військова частина не мала повноважень перевіряти достовірність поданих заявницею документів через державні реєстри або за місцем їх видачі.

"Зауважу, що держава в повному обсязі виконала свої зобов'язання перед військовослужбовцем щодо нарахування та виплати грошового забезпечення. Однак, внаслідок шахрайства кошти отримала особа, яка не мала на них жодного законного права", – зазначив в.о. генпрокурора.

Він додав, що історія Владислава Самбура навряд чи поодинока, тому важливо говорити про результати цього розслідування публічно.

В. о. генпрокурора закликав військових у подібних випадках звертатися до правоохоронних органів.

"Правоохоронні органи не володіють інформацією про всі випадки зловживань із виплатами військовослужбовцям. Не всі ці історії потрапляють у медіа. Тому закликаю військовослужбовців, які зіткнулися з подібними ситуаціями, звертатися із заявами до правоохоронних органів. Ви не повинні самотужки відновлювати справедливість", – резюмував Ковальський.

Раніше низка ЗМІ публікувала історію українського морського піхотинця Владислава Самбура, який пережив майже три роки російського полону, має тяжку хворобу та бореться за повернення понад 4 млн грн своїх виплат, які незаконно отримала його мати, позбавлена батьківських прав.