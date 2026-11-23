Міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО у Берліні назвав головними викликами, з якими стикається Україна, реактивні дрони і крилаті ракети, які випускає ворог, та розповів про способи протидії їм, повідомляється на сайті українського оборонного відомства в понеділок.

"Проти балістики ми діємо асиметрично. Знищуємо ворожі пускові установки. За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 "Іскандерів" та С-400", – підкреслив Хмара.

Він повідомив, що для протидії дронам і ракетам країна покладається на авіацію та проотиповітряну оборону, а також масштабує дешевші рішення: дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та засоби радіоелектронної боротьби.

Водночас для захисту від загроз, відбиття атак та зупиннння ворога потрібне додаткове озброєння. Міністр наголосив на необхідності сфокусуватися на трьох ключових напрямках допомоги: ППО, посилення авіаційних спроможностей і безпілотні системи. Україна закликає партнерів передати ракети-перехоплювачі для ППО із наявних запасів партнерів в обмін на майбутні поставки нових ракет за вже укладеними українською стороною контрактами.

"Друге – посилення авіаційної спроможності. Мова йде про додаткові 40 винищувачів. Окрім них – нам потрібна повна авіаційна екосистема: пілоти, озброєння та обслуговування", – наголосив Хмара.

Крім того, він назвав важливою підтримку у сфері безпілотників різних типів – FPV, мідл-страйк, діп-страйк, перехоплювачі проти реактивних шахедів, наземні роботизовані комплекси.

Серед пріоритетів України на 2027 рік – розвиток спільних виробництв з іноземними партнерами. Україна вже запустила 11 таких проєктів і планує масштабувати їх. Основні принципи – виробляти дрони, які довели ефективність у бою, та забезпечувати конкурентну ціну.

"Україна має бойовий досвід та технології, партнери – виробничі лінії та інвестиційні спроможності. Об'єднавши це, ми зможемо швидше створювати ефективну зброю у достатній кількості так, аби зміцнювати наші армії", – заявив Хмара.