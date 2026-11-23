Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка повідомив, що виш розглядає можливість відкривати внутрішній дворик Червоного корпусу у визначені години чи під час подій, коли це буде безпечно.

"Червоний корпус – символ не лише університету, а й Києва, і ми хочемо, щоб він був відкритим. Водночас діють безпекові обмеження воєнного часу. Ми розглянемо можливість відкривати внутрішній дворик у визначені години чи під час подій, коли це буде безпечно" – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи не планує він розглядати питання щодо відкриття внутрішнього дворику Червоного корпусу для усіх бажаючих.

Як повідомлялося, у березні 2021 року тодішній обраний ректор КНУ Володимира Бугров заявляв, що у виші мають намір вивчити можливість відкриття внутрішнього дворика Червоного корпусу для всіх охочих. Він наголошував, що таку можливість необхідно розглядати в комплексі з питаннями університетського Ботанічного саду – щоб був такий собі культурний простір у центрі міста.