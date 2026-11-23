Президент України Володимир Зеленський назвав вкрай складною ситуацію з енергозабезпеченням Одеси та Одеської області через російські удари по лініях електропередач та електропідстанціях та повідомив про обговорення можливостей прискорення їх ремонту.

"Провів селектор по ліквідації наслідків російських ударів. Перше – Одеса та область. Уже кілька днів ситуація вкрай складна через удари по лініях електропередачі, підстанціях. Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо. Обговорили з міністром енергетики та іншими урядовцями прискорення ремонтів", – написав Зеленський у телеграм в понеділок.

За його словами, також обговорили виклики та залучення сил для відновлювальних робіт в Слов'янську та Краматорську (Донецька обл.).

Зеленський також повідомив про доповідь щодо забезпечення Києва додатковим транспортом та гарантування безперебійної роботи транспорту під час відключення електрики та після російських ударів.

"МЗС і міністр оборони України отримали персональні завдання по комунікації з партнерами заради прискорення постачання ППО. Є конкретні країни, які можуть допомогти, і потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США", – наголосив президент.

Він також повідомив про наявність розвідувальної інформації щодо оновлених російських планів ударів по території України. "Є відповідні завдання для військових. Обговорили це з Головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на повне виконання визначених захисних завдань", – розповів Зеленський.