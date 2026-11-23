Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) постановила передати в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), 150 млн грн, внесених як заставу за колишнього міністра енергетики України, повідомляє пресслужба ВАКС у понеділок.

Зазначається, що Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора та захисників ексміністра на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 серпня 2026 року, якою частково задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині відмови в переданні до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) коштів, внесених як заставу за колишнього Міністра енергетики України та розміщених на казначейському рахунку ВАКС", – ідеться в повідомленні пресслужби суду.

Новою ухвалою в цій частині суд задовольнив клопотання детектива НАБУ та передав в управління АРМА безготівкові кошти на загальну суму 150 млн грн.

Йдеться про заставу за колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.

Як повідомлялося, колишнього міністра енергетики було затримано під час спроби виїзду з України у межах справи "Мідас" 15 лютого 2026 року. 16 лютого йому повідомили про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Галущенка було взято під варту з альтернативою застави в 200 млн грн. У червні ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексміністру, але зменшив заставу до 150 млн грн. Наприкінці червня суму застави за Галущенко було внесено, на нього було покладено процесуальні обов'язки.