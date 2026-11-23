Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) розгляне апеляційні скарги на запобіжні заходи підозрюваним у справі "Карфаген-2": 26 листопада – апеляцію колишнього першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерала Сергія Дуки, 7 грудня – заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП в Київській області Олександра Дем'янчука та Віталія Рибалка (Боксера).

"Розгляд апеляцій на запобіжні заходи трьом підозрюваним призначено на 26 листопада та 7 грудня", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в АП ВАКС в понеділок.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесено), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, котрий забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

ВАКС обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 65 млн грн. 13 листопада за Дуку було внесено повну суму застави і в той же день він вийшов із СІЗО.