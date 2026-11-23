Сили оборони України в ніч на понеділок, 23 листопада, уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області РФ, а також російський комплекс радіоелектронної боротьби та зенітний ракетно-гарматний комплекс, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"В ніч на 23 листопада Сили оборони України уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області. На території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа, яку видно навіть із супутника. Уражено бітумну установку, колону установки первинної переробки нафти АВТ, ребойлерну піч та резервуарний парк", – ідеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ в телеграм-каналі у понеділок.

У Генштабі зазначили, що Новошахтинський НПЗ здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне та суднове пальне, а також мазут. Оскільки завод розташований лише за кілька десятків кілометрів від українського кордону, його пальне має найкоротший шлях до російських угруповань на південному напрямку.

Крім того, за даними відомства, уражено комплекс РЕБ "Поле-21" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Своєю чергою пресслужба Служби безпеки України в телеграм-каналі уточнила, що виробничі потужності Новошахтинського НПЗ у Ростовській області РФ СБУ уразила спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України. "Безпілотники центру спецоперацій "Альфа" СБУ влучили в бітумну установку, колони установки АВТ-2,5, ребойлерну піч та резервуарний парк на другому майданчику. Після ударів на території НПЗ виникла пожежа", – повідомили у спецслужбі.

За інформацією СБУ, крім того, уражено резервуарний парк і заправну інфраструктуру ТОВ "Тата-Газ", а також трансформатор на підстанції 110 кВ "Східний ствол".

"СБУ продовжує системно відпрацьовувати по нафтовій інфраструктурі РФ. Такі удари безпосередньо впливають на здатність Росії забезпечувати свою армію пальним, ускладнюють військову логістику та скорочують ресурси, які Кремль використовує для продовження війни проти України", – наголосили в пресслужбі.