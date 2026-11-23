У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка хочуть до березня 2027 року забезпечити можливість навчання 30% студентів в укриттях, що дозволить відновити очний освітній процес у ротаційному форматі, повідомив ректор Валерій Копійка.

"Скажу відверто: протягом останніх п'яти років системної роботи з облаштування укриттів не проводилося, тому зараз часу обмаль, а зробити потрібно дуже багато. Наразі ми проводимо аудит укриттів у всіх 27 структурних підрозділах і шукаємо додаткові приміщення, які можна облаштувати під укриття. Перевіряємо їхню місткість, вентиляцію, наявність резервного живлення, води, опалення та зв'язку. У Червоному корпусі вже облаштовуємо додаткове укриття: переносимо архів, що дасть змогу звільнити 4-5 аудиторій" – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ситуацію з укриттями в КНУ.

Він розповів, що у планах до 1 березня 2027 року власними силами та за підтримки спонсорів зробити укриття максимально придатними й комфортними для навчання, щоб студенти могли безпечно повертатися до аудиторій.

"Це дозволить організувати навчання для 30% студентів і відновити очний освітній процес у ротаційному форматі. Якщо ж досягти цієї мети не вдасться, то принаймні плануємо проводити сесії наживо", – додав він.

Серед іншого, ректор розповів, що до кінця листопада в гуртожитках КНУ запрацює швидкісний Wi-Fi, паралельно закуповуються меблі, перевіряються укриття, а у низці корпусів уже замінили системи опалення.

"Разом із партнерами опрацьовуємо проєкт пелетної котельні, щоб тепло було навіть у найскладнішу зиму. Від централізованого опалення ми залежимо від міста і працюємо над цим щодня", – додав він.

Як повідомлялося, КНУ ім. Шевченка переходить на дистанційний формат організації освітнього процесу до кінця лютого 2027 року через безпекову ситуацію та можливі перебої в електро- й теплопостачанні. Також виш проведе в онлайн форматі зимову екзаменаційну сесії 2026/2027 навчального року.