Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка заявляє, що у виші практично немає тенденції щодо його використання для ухилення від мобілізації.

"Відповім вам цифрами. На бакалавраті в нас навчаються майже 19 тис. студентів, із них 6 200 – чоловіки, а на денній формі чоловіків віком 25+ лише 72, тобто трохи більше ніж 1%. У магістратурі навчаються понад 6 тис. студентів, із них 2 200 – чоловіки, а на денній формі чоловіків віком 25+ лише 168. В аспірантурі навчаються 1 200 чоловіків, із них понад 800 – віком 25+, але це здобувачі ступеня PhD. Тому скажу відверто: у нашому університеті практично немає такої тенденції" – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є в КНУ наразі проблема використання вишу для ухилення від мобілізації.

Ректор заявляє, що виш діє виключно в межах закону, а також контролює відвідуваність і успішність та не допускає формального "перебування" в університеті.

Що стосується питання можливого хабарництва в освітньому процесі в КНУ чи зловживань при поселенні в гуртожиток, Копійка наголосив, що корупція в освіті неприйнятна, а найкращі ліки від неї – цифровізація.

"Там, де все прозоро, там і чесно: коли рішення ухвалює не людина за зачиненими дверима, а зрозуміла система, просити хабар просто немає за що. Тому працює цифрова приймальня: до керівництва університету можна звернутися напряму, зокрема анонімно, і отримати відповідь. Кожне повідомлення про хабарі чи зловживання ми перевіряємо", – додав він.

Також він зазначив, що поселення в гуртожитки має відбуватися за зрозумілими правилами й відкритою чергою, і університет рухається до того, щоб воно повністю було онлайн.

"Так само переводимо в цифру й інші послуги для студентів: менше паперу і менше людського фактора означає менше можливостей для зловживань", – резюмував ректор.

Як повідомлялося, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляв, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком.

В червні тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації уже декілька років не є критичною.

У свою чергу Андрій Бутенко на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) на початку літа констатував, що проблема з перекосом кількості чоловіків 25+ в закладах вищої освіти в Україні майже вирішена, зберігається диспропорція на освітньо-науковому рівні.

У серпні, уже будучи міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що під час цьогорічної вступної кампанії у заклади вищої освіти не спостерігається аномальної кількості чоловіків-вступників мобілізаційного віку. Також він повідомляв, що з 2025 року з університетів було відраховано близько 50 тис. чоловіків за невиконання навчального плану.