Внаслідок ворожого обстрілу у неділю ввечері пошкоджено супермаркет Novus у Вишневому, загинули люди, йдеться у заяві ритейлера.

"Сьогодні ми разом із нашою командою та покупцями переживаємо страшну трагедію. Через черговий обстріл та падіння уламків БПЛА загинули люди. Це величезний біль і непоправна втрата для кожного з нас. Немає слів, які могли б зараз розрадити та підтримати рідних та близьких. Ми вже зв'язуємося з постраждалими та родинами загиблих, щоб особисто висловити співчуття, надати необхідну допомогу та підтримку в цей важкий час", – повідомляється у соцмережах ритейлера.

За інформацією міського голови Вишневого Іллі Дікова, відбулося падіння шахеда в супермаркет, пошкоджений дах та приміщення магазину.

"На жаль, є троє загиблих, серед них жінка 1990 р.н. Постраждало 15 людей, серед них 3-є дітей. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав він 22 листопада.