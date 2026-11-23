Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за участю детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомив про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову та двом працівникам очолюваного ним Міністерства у розтраті коштів та підробці документів.

"За версією слідства, колишній віцепрем'єр-міністр України організував розтрату коштів Міністерства шляхом безпідставної виплати заробітної плати 5 особам, які насправді виконували обов'язки його водіїв та охоронців", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За даними САП, до своєї злочинної діяльності ексвіцепрем’єр залучив двох керівників структурних підрозділів Міністерства, які знали про фіктивне працевлаштування осіб та складали документи з недостовірними відомостями щодо їх роботи, що були підставою для виплати їм заробітної плати, внаслідок чого в період з березня до червня 2025 року завдано збитків.

На сьогодні, як інформують в антикорупційній прокуратурі, у справі повідомлено про підозру 3 особам.

"Дії колишнього віцепрем’єр-міністра України кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а дії працівників Міністерства – за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, НАБУ та САП 10 листопада 2025 року повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

НАБУ та САП 14 листопада того ж року вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже EUR100 тис. готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

ВАКС 18 листопада обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн. 19 листопада заставу було внесено. Пізніше ексвіцепрем’єр оскаржив рішення щодо запобіжного заходу, але Апеляційна палата ВАКС залишила його в силі.

НАБУ і САП 23 червня 2025 року повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

7 липня 2026 року ВАКС звільнив Чернишова від носіння електронного браслета.