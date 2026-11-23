Магістральна мережа Укренерго зазнала значних пошкоджень через російську атаку в Одеському районі, внаслідок руйнувань в Одесі є тимчасові перебої з водо- та теплопостачанням, наразі без теплопостачання залишаються близько 79 тис. споживачів, повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"З 11 великих котелень 9 – вже працюють, 2 котельні та ТЕЦ перебувають в стані запуску. Також працюють 130 малих котелень, ще 18 – запускаються найближчим часом. Тепло вже подано для 186 тис. абонентів. Без теплопостачання тимчасово залишаються близько 79 тис. споживачів", – написав Кіпер у Телеграм в понеділок.

У повідомленні голова Одеської ОВА уточнив, що у всіх регіонах міста є водопостачання, хоча у більшості багатоповерхівок є перебої з підкачкою води.

За його словами, наразі в Одеському районі, зокрема в Одесі, ще застосовуються екстрені відключення без графіків, оскільки пошкоджене обладнання поки що не дозволяє одночасно забезпечити електроенергію всіх споживачів.

"Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною, але вживаються заходи для стабілізації ситуації", – додав Кіпер.