Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка вважає, що модель національного мультипредметного тесту (НМТ) необхідно дещо змінити, а також варто підвищувати статус шкільного атестата.

"У контексті вступної кампанії я хотів би також зауважити, що в умовах війни нам потрібно з більшим розумінням ставитися до дітей. Ідеться, зокрема, про НМТ. Я вважаю, що воно значно складніше за ЗНО: скласти чотири предмети протягом одного періоду часу – це серйозне випробування. Я б попросив тих дорослих, які запропонували такий формат, самим сісти й скласти НМТ. Потрібно поставити себе на місце дітей і зменшити психологічний тиск на них в умовах війни. Хотілося б, щоб чиновники також це відчули й зрозуміли та ставилися до кожного абітурієнта як до власної дитини, яка після повітряних тривог приходить складати іспит", – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ректор наголосив, що усе це потрібно враховувати, якщо держава хоче, щоб молодь залишалася в Україні.

У зв'язку з цим, він назвав правильною ініціативу президента щодо запровадження "зимової сесії" для дітей, які не змогли подолати пороговий бал НМТ.

"Також я надав би вступникам право на другу спробу складання тесту. Це дало б змогу розв'язати одразу дві проблеми: тривоги, які зривають тестування, і стрес. Людина, яка знає, що має другий шанс, почуватиметься спокійніше під час тестування і зможе продемонструвати свій реальний рівень знань", – додав Копійка.

На запитання, чи підтримав би він ідею збільшити вагу атестата та зменшити вагу НМТ/ЗНО під час вступу до закладів вищої освіти, ректор заявив, що статус шкільного атестата потрібно підвищувати, але яким саме чином – це вже питання для дискусії.

"Я навчався в той час, коли атестат мав вагу. Закінчив школу із золотою медаллю, і це дало мені можливість складати лише один іспит до Університету Шевченка. Можна дискутувати про об'єктивність шкільного оцінювання, але я вважаю, що результат будь-якої праці має бути оцінений. Якщо ми хочемо, щоб діти справді навчалися у школі, атестат повинен мати певну вагу. Інакше вони готуватимуться виключно до НМТ – саме це ми сьогодні й спостерігаємо", – зазначив Копійка.

Щодо повернення до університетських іспитів, ректор заявив, що він проти, бо є ризик, що окремі виші почнуть завищувати оцінки своїм вступникам, і чесна конкуренція зникне.

"Крім того, ми й так уже перевантажили університетську спільноту: сесію завершуємо 1 липня, і відразу після цього починається вступна кампанія. Тому я проти повернення вступних іспитів і співбесід безпосередньо в університетах. НМТ можна критикувати скільки завгодно, але кращої альтернативи наразі немає", – наголосив він.

Як повідомлялося, 28 жовтня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440, який визначає правила державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року, і залишити як і в попередньому році модель національного мультипредметного тесту (НМТ) із чотирма предметами.

Водночас Комітет відправив на доопрацювання альтернативний законопроєкт №15440-1 авторства голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної і декількох десятків депутатів щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ до трьох і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

У 2025-2026 роках вступники складали НМТ в один день із чотирьох навчальних предметів – "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

Після призначення міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що НМТ слід оптимізувати з урахуванням сучасних воєнних реалій. Пізніше він обговорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливість запровадження зимової сесії НМТ. Згодом Бутенко заявляв, що математика має залишатися обов'язковим предметом у НМТ, а дискусія може йти лише про обсяг і складність. Також, за його словами, ще обговорюється декілька підходів до зміни системи НМТ на наступний рік, зокрема впровадження можливості перездати тест повторно.

Директор Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповідала, що наразі обговорюється перехід на дводенну модель НМТ і можливість перездачі.