На засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства в сфері оборони та антикорупційної політики в понеділок не з'явився жоден із запрошених (керівник САП Олександр Клименко, директор НАБУ Семен Кривонос, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, ексголова СБУ Василь Малюк, колишній генпрокурор Руслан Кравченко), ТСК викликає їх повторно із можливістю самостійно обрати дату засідання, на якому вони зможуть бути присутні. Також ТСК проголосувала за примусовий привід на засідання комісії ексміністра оборони Михайла Федорова на 7 грудня.

"На жаль, я вимушений констатувати, що сьогоднішнє засідання проігнорували всі запрошені, обидві сторони", – заявив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, такого ігнорування ще жодного разу в історії ТСК не було, що є неприйнятним. Гончаренко нагадав, що після свідчень фігуранта справи "Карфаген" генерала СБУ Сергія Дуки на минулому засіданні ТСК інформація від тих, хто був запрошений, є вкрай важливою.

"Можу констатувати, що на жаль, НАБУ стало єдиним органом, який нас не повідомив ні в робочому, ні в офіційному порядку причини неявки Кривоноса і Магамедрасулова", – заявив Гончаренко, уточнивши, що напередодні Кривонос повідомив журналістам, що знаходиться у відрядженні за кордоном.

Голова ТСК наголосив: "Замість того, щоб бути тут, пан Кривонос їде в Італію-Бельгію-Японію. Я не знаю, чим візити до цих країн допоможуть у розслідуванні справи "Карфаген" чи інших справ… Яка проблема включитися онлайн?... на жаль, і цього ми не бачимо", – наголосив Гончаренко.

Він додав, що ТСК отримала листи від СБУ та САП. "СБУ нас повідомляє, що Василь Малюк знаходиться в зоні бойових дій… ми з повагою до цього ставимося. Але це також не може бути приводом, щоб не з'являтися на парламентську комісію…. САП нам повідомила, що її керівник Олександр Клименко має сьогодні важливу міжнародну зустріч", – розказав голова ТСК.

Гончаренко висловив жаль у зв'язку із відсутністю всіх запрошених на засідання і запевнив, що це "ніяка не атака на НАБУ та САП".

Він повідомив, що ТСК запрошує всіх їх знову із можливістю самостійно обрати зручну дату. "25 листопада, 7 грудня і 11 грудня. Ви можете обрати будь-яку з цих дат… достатньо часу, щоб не планувати важливі міжнародні зустрічі… сьогодні цей лист піде на всіх цих громадян України і очікуємо їх… готові заслухати їх в будь-яку з цих дат… бо сьогоднішня неявка – це абсолютна неповага до парламенту України і народу України", – зауважив Гончаренко.

Крім того, члени ТСК проголосували на засіданні за привід Нацполіцією на засідання 7 грудня Михайла Федорова, який тричі проігнорував запрошення на засідання.

Трансляція засідання ТСК велася на ютюб-каналі Гончаренка.