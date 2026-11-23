Значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця очікуються в ніч на вівторок, 24 листопада, у Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі у центральних, східних, південних, а вдень і в західних областях України також можливі пориви вітру 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – повідомляє Укргідрометцентр.

Через небезпечні метеорологічні явища у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).