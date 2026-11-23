Противник продовжує створювати модифікації безпілотника "Молнія", зокрема з'явилася версія розвідувального типу з бензиновим двигуном, МЕШ-модемом та камерою на гімбалі, наголосив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Противник продовжує створювати модифікації "Молнії". На відео – "Молнія" розвідувального типу з МЕШ-модемом (конфігурація "точка-точка"), якісною камерою на гімбалі та бензиновим двигуном. Раніше я не зустрічав таких конфігурацій", – написав Бескрестнов у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у понеділок.

Він також зазначив, що бензиновий двигун забезпечує цьому розвідувальному дрону більшу дальність, тривалість польоту та, ймовірно, більшу швидкість.