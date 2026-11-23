Міністерство освіти і науки України нагадує студентам про необхідність підтвердження грантів на навчання в "Дії", повідомив заступник міністра Микола Трофименко.

"Понад 9 тисяч грантів на навчання ще чекають на підтвердження. Якщо ваш сертифікат уже з'явився в Дії, відкрийте його, перевірте дані та підтвердьте грант за допомогою Дія.Підпису. За даними ЄДЕБО, станом на зараз сформовано 47 302 гранти. Це 96% із необхідних, тож ще майже 2 тис. грантів потребують внесення даних від ЗВО. Студенти вже підтвердили 37 368 грантів", – написав Трофименко в мережі Facebook.

Він нагадав, що кінцеві дати підтвердження: 29 листопада – для тих, хто вступив у 2026 році, зокрема до магістратури; 3 грудня – для вступників 2024 і 2025 років, які продовжують отримувати грант.

"Колег із закладів вищої освіти прошу завершити опрацювання грантів у ЄДЕБО у визначені строки й нагадати студентам про підтвердження. Якщо сертифікат ще не з'явився або в ньому є помилка, зверніться до свого закладу освіти, щоб перевірити дані в ЄДЕБО", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, раніше в Міносвіти заявили, що студенти, які відповідають умовам програми державних грантів на оплату навчання, не повинні зазнавати негативних наслідків через затримку надходження коштів. Також міністерство рекомендувало закладам освіти не вимагати від таких студентів сплати тієї частини контракту, яку має покрити грант, до отримання фінансування.