Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка вважає, що при переході на трирічний бакалаврат важливо виробити правильну стратегію й виважено підійти до цього процесу, щоб не постраждала якість університетської освіти.

"Якщо таке рішення буде ухвалено, ми будемо переходити на нову модель. Але я дуже хотів би, щоб у діалозі з міністерством та профільними комітетами Верховної Ради ми виробили правильну стратегію переходу й виважено підійшли до цього процесу – без втрат. Адже, проводячи будь-який експеримент, особливо такий масштабний, у межах усієї держави, необхідно мати чіткі розрахунки всіх переваг і ризиків, щоб у результаті не постраждала якість університетської освіти", – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ставлення до планів Міносвіти запровадити трирічний бакалаврат.

Він зазначив, що рівень підготовки випускників середніх шкіл у природничих науках сьогодні такий, що викладачі протягом першого року навчання змушені фактично підтягувати першокурсників до рівня вимог університетської програми першого курсу.

За його словами, якщо не враховувати ці обставини, то на природничих спеціальностях університети фактично матимуть лише два роки повноцінного бакалаврату.

Також, на його думку, постає питання, як скоротити перелік дисциплін в освітніх програмах на чверть, не втративши при цьому класичної університетської освіти й не перетворивши її на спеціалізовану профтехосвіту.

"Якщо хімікам скажуть, що замість чотирьох років бакалаврат триватиме три роки, що вони робитимуть? Очевидно, першими під скорочення потраплять логіка, філософія та інші загальноуніверситетські дисципліни. А що робити з дисципліною "Національний спротив"? Чи можемо ми її вилучити? Ні. Водночас на ці дисципліни також виділяються години в освітніх програмах. Крім того, закон "Про вищу освіту" чітко регламентує обсяг навчального навантаження, зокрема кількість годин, які мають бути передбачені в освітніх програмах, а також мінімальний обсяг самостійної роботи студента на бакалавраті", – заявив ректор.

Копійка наголосив, що Міносвіти має або розробити чіткі інструкції щодо того, як заклади вищої освіти мають здійснювати перехід на трирічний бакалаврат, зберігаючи якість освіти, або розширити автономію університетів, щоб вони могли реагувати на ці зміни більш гнучко, без надмірної регламентації, яка сьогодні передбачена законом і підзаконними актами.

"Але якщо таке рішення буде ухвалено, нам доведеться перейти на трирічний бакалаврат навіть без відповідних рекомендацій. Адже в дію вступатимуть ринкові механізми. Якщо сусідній заклад вищої освіти видаватиме такий самий диплом за три роки, а ми – за чотири, куди піде абітурієнт? І до яких наслідків це зрештою призведе?", – додав він.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувало пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовкою до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартував другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, упродовж якого 150 пілотних закладів освіти апробовують оновлений зміст і структуру навчання в 10-12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

В 2029 році в університети будуть вступати абітурієнти з пілотної трирічної профільної старшої школи. Перший етап передбачатиме трирічний бакалаврат як опцію для випускників пілотної трирічної профільної старшої школи, якщо вони демонструють належну підготовку з відповідного профілю, який вивчали в 10-12 класах (якщо ні – потрібна компенсація розриву підготовки та вступ на 4-річний бакалаврат). З 2030 року трирічний бакалаврат має стати звичною моделлю на тих спеціальностях, де це академічно і професійно виправдано.