Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про трьох загиблих внаслідок удару російських окупантів по будівлі клініки у Запоріжжі.

"Станом на зараз також відомо про трьох загиблих. На третьому поверсі виникла пожежа. Її вже локалізували. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – написав Семікін в Телеграм у понеділок.

Раніше він повідомляв про одну поранену людину внаслідок удару по будівлі непрацюючої приватної клініки у Вознесенівському районі Запоріжжя в понеділок.