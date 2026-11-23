У вівторок та середу, 24-25 листопада, в Україні очікується зимова погода зі снігом, мокрим снігом та ожеледицею на дорогах, а температура повітря триматиметься переважно близько нуля, повідомляє Укргідрометцентр у понеділок.

Зокрема, у вівторок, 24 листопада, вночі в південних, східних та більшості центральних областей прогнозуються помірні дощ та мокрий сніг, у Полтавській, Харківській та Сумській областях – значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. Вдень в Україні, крім південних областей, пройде невеликий сніг, у Карпатському регіоні – помірний сніг.

В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних, східних, південних, вдень і в західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура 24 листопада вночі та вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла, на південному сході, вдень і на півдні країни – 1-6° тепла, в Карпатах вночі та вдень – 5-10° морозу.

У Києві 24 листопада вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

У середу, 25 листопада, в Карпатах пройде помірний сніг, на решті території місцями невеликий сніг (вночі на півдні країни без опадів). В Україні, крім півдня, на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура 25 листопада вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, на північному сході країни вночі очікується 2-7° морозу, у південній частині вдень – 1-6° тепла; в Карпатах впродовж доби – 3-8° морозу.

У Києві 25 листопада вночі пройде невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.