Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення в понеділок внаслідок удару російських окупантів по автомобілю, який здійснював евакуацію жителів з міста Краматорськ Донецької області, повідомив начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко.

"Унаслідок удару загинули двоє мешканців Краматорська – чоловік та жінка. Ще двоє людей, яких евакуйовували (чоловік та жінка) зазнали поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога", – написав Гончаренко в Facebook у понеділок.

Він наголосив, що автомобіль мав чітке маркування, яке вказувало на його призначення. "Це був транспорт, задіяний в евакуації цивільних людей. Його неможливо було сплутати зі звичайним автомобілем чи транспортом іншого призначення. Люди, які перебували в цьому автомобілі, намагалися врятуватися. Натомість російська атака обірвала життя двох людей і скалічила ще двох", – зазначив Гончаренко.