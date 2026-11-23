Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка заявляє, що виш готовий приєднати будь-який заклад вищої освіти, який виявить таке бажання, якщо це буде корисно для КНУ.

"Будьмо відвертими: кількість студентів зменшується через демографічні чинники та війну, тож тенденція до об'єднання університетів є неминучою. Міністерство розпочало цей процес ще в мирний час, і логіка такого підходу зрозуміла. Мені здається, що визначальну роль у формуванні цієї стратегії має відігравати ринок. І саме сьогодні ринок стає вирішальною силою. Та частина студентів, яка хоче залишитися в Україні й обиратиме навчання в українських університетах, орієнтуватиметься насамперед на конкурентоспроможні виші. У цьому процесі роль міністерства вже не буде визначальною", – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи політику Міносвіти щодо скорочення мережі закладів вищої освіти.

На запитання, чи готовий КНУ ще більш укрупнитися за рахунок приєднання до нього іншого вишу, ректор заявив, що Університет Шевченка готовий приєднати будь-який заклад вищої освіти, який виявить таке бажання, якщо це буде корисно для КНУ.

"У нас є факультети, які, скажімо, тісняться в приміщеннях. Особливо сьогодні тенденцію великих наборів демонструють факультет психології та ІТ-напрям. Також економічний факультет цього року набрав більше студентів, ніж минулого. Є низка інших факультетів, які не мають власних корпусів. Тому ми відкриті до об'єднання ресурсів з іншими закладами, які захочуть долучитися до потенціалу Університету Шевченка та працювати під його брендом", – зазначив він.

Копійка зауважив, що кожне питання має ретельно обговорюватися та виважено оцінюватися, а також важливо, щоб колективи закладів, які приєднуватимуться, також отримували від цього переваги.

Водночас він повідомив, що наразі предметних перемовин з цього приводу з іншими вишами немає.

Як повідомлялося, програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає продовження політики модернізації мережі закладів вищої освіти через укрупнення та об'єднання. Зокрема, передбачає об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027 року.

У жовтні міністр освіти і науки Андрій Бутенко анонсував законопроєкт, який визначатиме критерії, в яких випадках міністерство може проводити укрупнення закладів вищої освіти. Згодом він розповів про можливі критерії об'єднання університетів, серед них кількість наукових досліджень, сума зароблених на науці грошей і співвідношення здобувачів освіти до викладачів.

В лютому 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об'єднань.

В серпні 2025 року тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що виважена політика укрупнення університетів в Україні буде продовжуватися.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що держава Україна не може утримувати велику кількість закладів освіти, враховуючи витрати державних коштів.