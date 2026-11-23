Україна готова до проведення можливої чотиристоронньої зустрічі за участю України, Європи, США та Росії щодо завершення війни вже завтра, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо зробити все, щоб забезпечити якнайшвидше проведення чотиристоронньої зустрічі – між Україною, Європою, Америкою та Росією. Ми готові зробити це буквально вже завтра", – сказав Зеленський, виступаючи перед німецьким парламентом під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, партнери мають намір спробувати організувати таку зустріч до Різдва, однак українська сторона сподівається, що вона відбудеться раніше.

21 листопада Зеленський повідомив, що дата наступних переговорів у форматі Україна-США-Європа-Росія залежить від того, коли американська сторона погодить адженду з усіма сторонами переговорів.