Повноправне членство України в НАТО могло б бути ефективнішим і надійнішим механізмом гарантування безпеки, ніж гарантії за аналогією зі статтею 5 Альянсу, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Якщо вже звучить цілком нормально, що однією з ключових умов мирного життя після цієї війни є міцні гарантії безпеки для України – те, що дехто зараз називає гарантіями на кшталт статті 5, – то чому б не сказати вголос те, про що думає так багато людей? Чи не було б ефективніше просто прийняти Україну до НАТО? Чи не було б це краще для всіх нас, дешевше у впровадженні та надійніше, коли йдеться про реальний захист безпеки?", – сказав Зеленський, виступаючи перед німецьким парламентом під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна вже фактично є частиною західної системи спільних цінностей і співпрацює з партнерами у сфері оборони, зокрема використовує спільні оборонні можливості та розробляє плани на майбутнє.

"НАТО – це відповідь. А з сильною українською армією НАТО, безсумнівно, стане сильнішим", – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що для України важливо отримати чіткі відповіді щодо того, які країни підтримають її в разі нового нападу Росії та які саме дії вживатимуть партнери. За його словами, система гарантій має забезпечити тривалий мир і не допустити нового нападу Росії.