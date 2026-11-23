Кількість постраждалих у Лозовій (Харківська обл.) внаслідок атаки БпЛА зросла до 7 осіб.

"Попередньо постраждало сім людей", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Один з безпілотників поцілив у двір біля 9-поверхового житлового будинку в центрі Лозової, спровокувавши пожежі: горіли автомобілі та квартира на 6 поверсі. Ще одне влучання спровокувало пожежу на території приватного сектору. Пошкоджені житлові будинки.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар по Лозовій спровокував пожежі, щонайменше троє людей постраждали.