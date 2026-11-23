Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка вважає виправданою систему фінансування вишу окремою бюджетною статтею.

"Університет – це найбільша освітянська структура в Україні. Він посідає провідні позиції в різноманітних рейтингах, зокрема й наукових. Тому я вважаю, що така система фінансування є виправданою, адже вона дає змогу підтримувати класичний університет. Це не привілей коштом інших. Інша справа, що це накладає на нас колосальну відповідальність. Ми маємо відповідати тим відзнакам і рівню довіри, які держава демонструє до університету. Ми повинні постійно підтверджувати свій статус за всіма параметрами – як освітніми, так і науковими", – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо збереження окремої бюджетної статті для фінансування КНУ.

За його словами, на сьогодні понад 80% досліджень у галузях фізики, хімії, біології, медицини та математики фінансуються в межах державного замовлення.

"І якщо ми хочемо зберегти ці напрями, то без державної підтримки тут не обійтися. Ринок тут скорочення не компенсує. Більше того, навіть державного замовлення недостатньо, щоб повністю забезпечити фінансування цих напрямів. У нас є дотаційні освітні програми, особливо в природничих галузях, які підтримуються коштом більш популярних гуманітарних спеціальностей – юридичних, міжнародних, економічних, філологічних", – розповів ректор.

Копійка наголосив, що з огляду на державні й національні інтереси не можна підходити до цього питання лише з погляду рентабельності й закрити ці програми.

"Адже якщо ми почнемо закривати ті чи інші освітні програми з фізики, хімії та біології лише через їхню нерентабельність, то зрештою втратимо наукові й освітні школи, не матимемо студентів і викладачів. Якщо ми втратимо інженерію, фізиків і хіміків, то не матимемо ні хімічної промисловості, ні атомної енергетики", – додав він.

Ректор розповів, що у планах університету залучати до співпраці представників роботодавців і бізнесу.

"І не з простягнутою рукою, просячи: "Дайте нам гроші на лабораторію", а із пропозицією партнерства: приходьте до нас, адже ми пропонуємо взаємовигідні відносини. Ви разом з університетом зароблятимете кошти, забезпечуватимете себе кадровим потенціалом, а ми виграватимемо від популяризації тих чи інших освітніх програм. Ми зможемо показувати абітурієнтам: "Дивіться, уже на другому курсі ви працюватимете в Enamine або фармацевтичній компанії "Дарниця", а ваша зарплата буде вищою, ніж зарплата асистента чи доцента", – зазначив Копійка.

Щодо державного фінансування КНУ, ректор заявив, що коштів ніколи не буває достатньо, адже є дуже багато складових, а також додав, що у будь-який університет можна вкладати дуже багато грошей – залежно від того, яку ідеальну картину ви хочете отримати.

"Тому, якщо розставляти пріоритети у витратній частині, то для нас сьогодні найголовніше – зберегти персонал: як професорсько-викладацький склад, так і допоміжний персонал, який створює умови для функціонування університету, освітнього та науково-дослідного процесів. Друге завдання – забезпечити комфортні умови праці та належне функціонування корпусів: електропостачання, опалення та інші базові потреби, які вимагають значних коштів", – зазначив він.

Копійка заявив, що наразі КНУ робить акцент на нарощуванні альтернативних власних надходжень, зокрема, ідеться не лише про основне джерело – кошти від контрактного навчання, а й про розвиток прикладних наукових досліджень, на які сьогодні, як ніколи, є попит з боку бізнесу.

"Потенціал університету в цьому напрямі не має аналогів серед інших закладів вищої освіти України, але нам поки що не вистачає професійного менеджменту. Наша ціль до 2031 року – щоб половина власних надходжень університету формувалася не за рахунок контрактного навчання, а завдяки науковій діяльності, грантам і партнерствам. Університет не може жити лише за рахунок коштів студентів", – наголосив ректор.

Як повідомлялося, КНУ ім. Шевченка є єдиним закладом вищої освіти в Україні, який фінансується напряму з державного бюджету, що прописано окремою програмою в кошторисі держави. Розмір виділених державних коштів для інших університетів визначено з огляду на критерії, яким має відповідати заклад освіти. Основний критерій розподілу є контингент здобувачів, які вчаться за кошти бюджету.

На Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій час від часу піднімають питання наскільки виправданим є те, що КНУ ім. Шевченка йде окремим рядком в держбюджеті, а не фінансується на загальних підставах.

Уряд пропонує в державному бюджеті на 2027 рік залишити фінансування КНУ ім. Шевченка окремою бюджетною програмою.

У поточному році КНУ має 2,7 млрд грн фінансування, в проєкті держбюджету на 2027-й рік передбачено 3,7 млрд грн.