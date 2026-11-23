РФ протягом минулого тижня 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор, внаслідок чого зафіксовано 224 інциденти, які призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в Телеграм-каналі у понеділок, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури та бойових дій станом на ранок знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

"Складною залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині. Ворог завдав масштабних руйнувань енергетичним об'єктам, які забезпечують електропостачання регіонів. Наразі в регіонах поступово відновлюють електропостачання споживачам", – йдеться в повідомленні Міненерго.

Відомство уточнило, що завдяки роботі енергетиків вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури.

На Дніпропетровщині для уникнення аварій через перевантаження обладнання застосовуються мережеві обмеження, через пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак РФ та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення.

Крім того, як зазначає міністерство, минулої доби на Дніпропетровщині ворог атакував об'єкт газової інфраструктури, внаслідок чого постраждали троє працівників: двоє зазнали контузій, ще один отримав важкі поранення.

Протягом 23 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності, вказало Міненерго.