Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка заявляє, що виш дивиться на досвід експерименту з посилення ролі наглядових рад, але є питання, які потребують додаткового вивчення.

"Ми уважно вивчаємо цей досвід. Це не означає, що ми однозначно не хочемо запроваджувати таку практику. У ній є позитивні моменти, але є й питання, які потребують додаткового вивчення. Зокрема, для нас принципово важливо, щоб ректора обирав колектив університету. Університет Шевченка за своїми масштабами – зовсім інша установа, значно більша порівняно з вишами, які беруть участь в експерименті. Тому будь-який помилковий крок може мати значно серйозніші ризики та негативні наслідки", – сказав Копійка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи готовий КНУ долучитися до експерименту щодо посилення ролі наглядових рад в університетах.

Він погодився, що даний експеримент дає адміністрації того чи іншого закладу освіти більше гнучкості для маневру та ухвалення оперативних рішень.

"Наші проректори вивчають кожен свій напрям у цьому експерименті. Відбувалося спілкування як на рівні Міністерства фінансів, так і на рівні Міністерства освіти. Подивимося, як експеримент працюватиме далі, і тоді ухвалюватимемо рішення. Але ці рішення обов'язково будуть колективними", – наголосив ректор.

На запитання, чим наразі займається наглядова рада КНУ, яку було сформовано у 2023 році на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, Копійка зазначив, що питання діяльності наглядової ради не стоїть на порядку денному.

"Половина її членів за цей час обійняла нові посади, тому її переформатування є одним із наших планів на цей рік. У перспективі ми бачимо наглядову раду або іншу подібну інституцію як структуру, яка може допомогти університету підвищити ефективність управління. Завдання наглядової ради – сприяти лобіюванню інтересів університету, відстоюванню необхідних змін до законодавства, підтримці тих чи інших проєктів, які університет планує реалізовувати", – розповів він.

За його словами, слабкою складовою нинішньої наглядової ради вишу є недостатнє представництво успішного бізнесу з точки зору досвіду ефективного менеджменту.

"Нам необхідно правильно організувати діяльність університету не лише у сфері освіти, а й у сферах науки, експертизи та аналітики. Ми прагнемо, щоб університет став не просто першим в Україні за якістю підготовки фахівців, а й найкращим і найпередовішим хабом у сфері експертизи, аналітики, наукових досліджень і прикладної науки. Є люди, які вміють це робити, мають напрацьовані моделі та механізми. Їх потрібно залучати до наглядової ради, щоб вони допомогли нам визначити правильний напрям розвитку, вибудувати стратегію популяризації університету, як з фундаментальної науки, яка не приносить грошей, виростити прикладні наукові дослідження", – заявив ректор.

На запитання, чи бачить він перспективи і вигоди від перетворення КНУ на державне некомерційне товариство, Копійка зазначив, що будь-які зміни статусу потрібно оцінювати виважено: що вони дадуть студентам, науці й працівникам та які ризики можуть нести.

"Автономію ми вже розширюємо всередині університету, надаючи факультетам більше самостійності. Але без детального аналізу та врахування думки колективу таких рішень не ухвалюватимемо. Ми вивчаємо цей досвід і, якщо побачимо однозначні переваги, звичайно, розглядатимемо можливість його запровадження", – дода він.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

6 жовтня 2026 року Трофименко заявив, що Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах. В свою чергу міністр освіти Андрій Бутенко вважає, що зарано оцінювати на проміжному етапі результати експерименту.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Міносвіти пропонує запустити ще на два роки дещо видозмінений експериментальний проект щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти. Зокрема, проєктом акту пропонується знову реалізувати протягом двох років експеримент за участю Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які вже брали участь у попередньому експерименті, що тривав попередні два роки. Інші університети державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти, зможуть ініціювати приєднання до посиленої моделі за рішенням ученої ради, а також міністерство зможе самостійно ініціювати приєднання до посиленої моделі закладу, щодо якого встановлено ознаки кризового стану.

Наприкінці жовтня, після зустрічі зі Спілкою ректорів, в Міносвіти заявили, що не планують масового включення університетів до експерименту із посилення ролі наглядових рад в закладах вищої освіти. У самій Спілці у листі до прем'єра виступила проти широких повноважень наглядових рад університетів.

17 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позовні вимоги керівника ГО "Червоний Губер" Володимира Ксєніча щодо визнання протиправним частини положень урядового експерименту щодо посилення ролі наглядових рад в університетах. В Міносвіти заявили, що планують оскаржити це рішення в касаційному порядку.