У Краснопільській громаді Сумської області російський FPV-дрон на оптоволокні атакував автомобіль, який доставляв людям продукти та хліб, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Удар стався саме під час розвантаження товару. Авто загорілося. Через близьке розташування до магазину існувала загроза поширення вогню на будівлю", – зазначається в повідомленні пресслужби відомства в соціальній мережі Facebook у понеділок.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили перекидання полум'я на магазин.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без травмованих.