Західні розвідки та військові, зокрема Бундесвер і Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND), дійшли висновку, що Росія планує вже цього року вивести на орбіту супутник "Sputnik-S", оснащений ядерним зарядом, повідомляє видання Tagesschau із посиланням на розслідування WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung (SZ).

За даними розслідування, супутник "Sputnik-S" уже кілька років перебуває на зберіганні в готовому до запуску стані в Московському регіоні. У попередженнях розвідслужб, якими на початку листопада обмінялися представники кількох країн НАТО, зазначалося, що цей супутник із ядерним озброєнням може бути запущений у космос протягом наступних 60 днів. За оцінкою Космічного командування Бундесверу, запуск може відбутися вже в грудні, після чого апарат буде готовий до застосування за короткий час.

"Ще в жовтні американське Агентство військової розвідки (DIA) опублікувало оцінку ситуації в космосі, у якій зазначається: "Росія розробляє супутник, призначений для транспортування ядерної зброї". Далі йдеться, що таким чином Москва порушила б Договір про космос 1967 року. Він забороняє "виводити на орбіту Землі об'єкти, що несуть ядерну зброю або інші види зброї масового знищення"", – йдеться в повідомленні.

У DIA наголошують, що щойно такий озброєний супутник опиниться на орбіті Землі, ефективних заходів протидії майже не буде, а запобігти застосуванню цієї зброї, ймовірно, буде неможливо.

Керівник Космічного командування США Стівен Вайтінг раніше оцінив наслідки можливого ядерного вибуху в космосі так: "Ймовірно, одразу, протягом перших годин або днів, вийде з ладу приблизно третина всіх супутників на низькій навколоземній орбіті. А протягом наступних місяців решта супутників поступово виходитимуть з ладу".

Окрім безпосереднього ураження супутників, вибух спричинить утворення хмари уламків та надзвичайно потужний електромагнітний імпульс, здатний вивести з ладу технічні системи на Землі – навігацію GPS, банківські операції, електромережі та мобільний зв'язок.

Генерал-майор Армін Фляйшманн із Командування кібернетичного та інформаційного простору (CIR) попередив, що вибух призведе до відключень електроенергії та збоїв зв'язку і навігації, тому замість дорогого фізичного захисту систем запропонував розвивати "протикосмічні спроможності" для нейтралізації ворожих супутників. Джерела в безпекових колах додають, що через вищу залежність західних військових від супутників такий підрив міг би тимчасово надати РФ військову перевагу, а для попередніх випробувань впливу радіації Москва, імовірно, використовувала запущений у лютому 2022 року супутник "Космос-2553".