Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний оцінює кількість громадян України, які зараз перебувають у країні, у 300-350 тисяч.

"Після 2022 року спільнота поповнилася новою хвилею наших людей, які були змушені залишити свій дім через російську агресію. Сьогодні у Великій Британії, за різними даними, перебуває 300-350 тисяч українців. Це країна, яка не просто стала прихистком для наших дітей, а й опорою у підтримці України у цій важкій боротьбі", – написав Залужний у Facebook в понеділок після зустрічі з українською громадою міста Манчестер.

За його словами, українці Манчестера зберігають українську мову і культуру та передають її наступним поколінням.

"Українці живуть у Манчестері ще з кінця ХІХ століття. А після двох світових війн у цьому регіоні осіло кілька тисяч колишніх військових, ветеранів українського національного руху та інших вихідців з України, які не могли повернутися через радянські репресії. Далеко від дому вони зберегли свою ідентичність, створили українську школу, церкви, хори, станицю Пласту, Український культурний центр "Дніпро", Музей народного мистецтва ім. Алли Горської та інші об'єднання", – розповів Залужний.