Цивільне підприємство отримало пошкодження внаслідок ворожої атаки в ніч на понеділок у Вінницькій області, повідомляє очільниця Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна.

"В іншій громаді області постраждали приватні будинки. Пошкоджено дах та вибито вікна. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", – написала Заболотна в Телеграм вранці.

Вона не уточнила про яке саме підприємство і в якому населеному пункті йдеться та в яких громадах пошкоджені будинки. Про загиблих та постраждалих внаслідок атаки також не повідомляється.